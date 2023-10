Calcio, Promozione. Frigintini e Vittoria out sider. E’ pari

FRIGINTINI CALCIO CITTA’ DI MODICA 3 FOOTBALL CLUB VITTORIA 3

Frigintini: Caruso, Iozzia, Rosa, Buscema (87’ st. Avola), Pianese, Wally, Sangiorgio (78’ Colombo), Fusca, Drago, Noukri (92’ Blandino), Giurdanella (89’ Pricone). All. Buoncompagni

FC Vittoria: Leuci, Hardes, Russo (66’ Santana), Diop, Pettinato, Sferrazza, D’Agosta, Leggio, Cannarozzi, Pira, Ochi (36’ Cabrera). All. Rufini

Arbitro: Enrico Corvaglia (Sez. Aia Catania), Assistenti: Giulio Sorace (Ct), Marco Ferrazzi (Rg)

Reti: 14’ Drago, 16’ D’Agosta ®, 23’ Pianese, 43’ Diop, 49’ Leggio, 63’ Buscema ®.

Per il Frigintini calcio Città di Modica si interrompe alla settima giornata la striscia di vittorie consecutive dall’inizio del campionato di Promozione, girone D. «Solamente» un pareggio per Pianese e compagni nella gara casalinga, ma a guardare gli avversari ecco che il solamente viene inserito fra virgolette. Infatti i rossoblù hanno affrontato al Vincenzo Barone il Football Club Vittoria, la squadra candidata alla vittoria finale del girone –che ha fatto vedere di che pasta è fatto l’organico- ed averla fermata sul risultato di parità è un grosso merito per i rossoblù di mister Samuele Buoncompagni; che hanno disputato una gara giudiziosa e accorta per colpire al momento giusto, con la reazione degli avversari in biancorosso che non si è fatta attendere anche se sempre ben controllata dai centrocampisti e difensori rossoblù. Così per annotare la prima azione pericolosa bisogna attendere il 14’ che coincide con il gol del Frigintini. Calcio di punizione dalla sinistra e cross di Fusca al centro dell’area di rigore vittoriese dove sul secondo palo spunta Simone Drago che realizza il gol dell’1-0. Nemmeno il tempo di metabolizzare il vantaggio che sulla ripartenza ospite un «pasticcio» difensivo dei rossoblù si concretizza con un fallo commesso da Caruso che si traduce in un calcio di rigore per gli ospiti che D’Agosta trasforma per il gol dell’1-1. L’equilibrio sul terreno di spezza nuovamente in favore della formazione modicana al 23’ quando Pianese di testa realizza il gol del 2-1. Al 27’ Frigintini vicino al gol del 3-1 ma la traversa -su tiro di Matteo Fusca- salva il portiere ospite dalla nuova capitolazione. La reazione del Vittoria è sempre in agguato e al 35’ il pericolo viene da D’Agosta fermato all’ultimo momento. Il pareggio ospite è solo rimandato perché al 43’ Diop su punizione beffa Caruso e ristabilisce la parità sul 2-2 per andare al riposo. Inizio del secondo tempo veloce da parte degli ospiti e al 4’ Leggio intercetta un pallone quasi al limite dell’area di rigore e con un tiro realizza il gol del sorpasso 2-3. I rossoblù non demordono, si difendono e contrattaccano e all’8’ una punizione di Fusca mette allarme al portiere ospite. Si riparte ed è ancora Frigintini con Giurdanella che viene fermato all’ultimo momento quando stava per ribadire il pallone in rete. Al 13’ reclamano gli ospiti per un contatto in area rossoblù, per il direttore di gara non ci sono i presupposti per il calcio di rigore. Rigore che viene concesso, invece, ai rossoblù per un fallo di mano in area ospite con Damiano Buscema che si incarica della trasformazione per il gol del 3-3. Che rimarrà tale fino al triplice fischio finale del direttore di gara.