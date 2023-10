Ragusa. Adriana Tebaide nuova presidente di AdessoBasta.

Un’assemblea sobria, il ricordo di Maria Zarba – vittima di femminicidio – lo imponeva, ma allo stesso tempo, carica di interventi con un unico denominatore comune: impegno per cambiare la cultura che vede le donne ancora vivere una condizione di non libertà.

Adesso Basta ha svolto i propri lavori in una giornata significativa: il premio Premio Sakharov a Mahsa Amini, e al movimento che è cresciuto successivamente alla sua morte, “Donna vita libertà”.

Eletto il nuovo direttivo che vede alcune riconferme e l’ingresso di giovani donne: Angela Barone, Katia Berretta, Franca Carpinteri, Concetta Corallo, Giada Libro, Valentina Licitra, Maria Grazia Mezzasalma, Gianna Miceli, Stefania Panascia, Serena Panascia e Adriana Tebaide.

Il nuovo Direttivo ha eletto, all’unanimità, Adriana Tebaide nuova presidente di AdessoBasta.

Il ricordo di Maria Zarba – nell’intervento di apertura di Gianna Miceli – nel quinto anniversario dalla sua uccisione – 11 ottobre 2018 – alla presenza della famiglia che come nelle precedenti commemorazioni non ha fatto mancare la propria presenza. Altresì, ha riportato un dato pesante: “Nel 2023 – dato aggiornato al 14 ottobre – sono 90 le donne vittime di femminicidio. Ecco perché è necessario promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere. Questo implica l’educazione delle persone sul fatto che nessun individuo dovrebbe essere trattato in modo disuguale o con violenza a causa del proprio genere.

Gianna Miceli ha avuto parole di profonda gratitudine e ammirazione per il meraviglioso lavoro che Franca Carpinteri ha svolto durante il suo ruolo di presidente dell’Associazione di donne impegnate nella lotta per l’eliminazione della violenza sulle donne. – “Il tuo impegno e la tua dedizione non sono stati solo un riferimento e ispirazione per noi tutte, ma hanno anche lasciato un’impronta indelebile nella nostra missione di creare una società dove le donne possano sentirsi al sicuro. Continueremo il nostro percorso mantenendo lo stesso impegno e la stessa dedizione che hai dimostrato in questi anni alla guida di AdessoBasta.”

Franca Carpinteri, annunciando le sue dimissioni, ha ricordato le numerose attività che AdessoBasta ha svolto in questi quattro anni dalla sua costituzione – anno 2019 – Associazione – nata dopo il femminicidio di Alice Bredice­ – “Per superare la violenza sulle donne, dobbiamo promuovere un ambiente in cui le voci delle donne siano ascoltate, credute e rispettate. Questo richiede un profondo cambiamento culturale che rifiuti il silenzio e l’impunità. In questa direzione è sempre andato il nostro impegno. Per ottenere un cambiamento culturale duraturo, è essenziale iniziare l’educazione e la sensibilizzazione fin dalla giovane età. Le scuole, le famiglie e le comunità devono lavorare insieme per insegnare ai giovani i valori di rispetto, uguaglianza di genere.

Il dibattito è stato molto ricco registrando numerosi interventi tra i quali quello di Rossana Caruso, vice presidente del Consiglio comunale di Ragusa e di Sergio Firrincieli, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno espresso la disponibilità a sostenere l’Associazione in tutte le attività svolte e come primo impegno si adoperano per trovare una sede per l’Associazione un luogo che permettereb

