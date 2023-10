Ripascimento fascia costiera ispicese. Incontro tra i Consiglieri “Muraglie Sindaco” e on. Abbate

Si è tenuto un importante incontro tra i Consiglieri comunali del movimento civico “Muraglie Sindaco”, l’on. Ignazio Abbate e Patrizia Valenti, Dirigente Generale – Dipartimento dell’Ambiente ed attuale Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, avente ad oggetto il completamento del progetto di ripascimento lungo la fascia costiera ispicese.

Ricordiamo che i pennelli rientranti nel primo stralcio del progetto generale furono eseguiti nel 2018 (finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Rustico), mentre i lavori per il completamento sono già stati aggiudicati nel 2019 con risorse economiche pari a 12.150.000 euro intercettate dall’Amministrazione Muraglie.

L’incontro è stato richiesto dall’Onorevole Ignazio Abbate che aveva già seguito l’iter burocratico durante questa estate e che si è immediatamente messo, come sempre, a disposizione della città di Ispica.

Valenti ha preso atto delle ragioni esposte dai Consiglieri Comunali e dall’On. Abbate per i quali è fondamentale e veramente urgente procedere al completamento del progetto, dandone esecuzione .

Il tavolo si è aggiornato ed è in programma un sopralluogo.

