Detenevano droga. Denunciati due giovani di Ispica

Altra giornata dedicata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia della cittadina di Ispica per i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri d Modica coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Gli operanti hanno proceduto a deferire in stato di libertà due giovani del posto, rispettivamente un 24enne ed un 19enne, entrambi disoccupati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia.

Il 24enne, sottoposto ad accurata perquisizione domiciliare, è risultato in possesso di due piantine in vaso di marijuana per un totale di 86 grammi e di 6 grammi di hashish, sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Il 19enne, senza pregiudizi penali, è risultato invece in possesso di un panetto di hashish di circa 70 grammi e 6 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Inoltre, nella camera da letto del giovane, sono stati ritrovati un bilancino di precisione, vario materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di € 110,00 in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti.

L’operazione di polizia giudiziaria, che è stata preceduta dalla tipica attività info-investigativa che caratterizza il modus operandi dell’Arma dei Carabinieri, ha consentito ai militari di ottenere un ottimo risultato – anche grazie al fiuto degli amici a quattro zampe – dimostrando quanto l’attività di controllo ed osservazione sul campo del territorio di competenza sia il miglior antidoto per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Salva