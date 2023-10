Dichiarato stato di preallerta rischio incendi

È stato diramato dal dipartimento regionale di protezione civile un avviso per gran parte dei territori dell’Isola, fino a sabato 21 ottobre, per il rischio incendi, pericolosità alta o media e pertanto livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con i massimi intorno a giovedì e venerdì, e pertanto, in particolare si raccomanda ai proprietari e/o i gestori di impianti e di infrastrutture contenenti materiali combustibili, compresi gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, le isole ecologiche e le centrali elettriche, di verificare urgentemente la sussistenza di idonee fasce tagliafuoco e di impianti antincendio provvedendo, ove questi non sussistenti o non idonei, ad adottare ogni provvedimento necessario anche alternativo. Ai proprietari e/o i gestori di strutture ricettive, in particolare, di agriturismi, di campeggi, e di stabilimenti balneari, di verificare i Piani di Evacuazione, la praticabilità delle Vie di Fuga in caso di incendio e i dispositivi antincendio. provvedendo ove carenti.

Il dipartimento regionale di Protezione Civile raccomanda ai Sindaci e a tutte le componenti di Protezione Civile di portare a conoscenza della popolazione, le seguenti misure di auto-protezione (buone pratiche) che i cittadini devono fare per evitare comportamenti che mettano a rischio le vite umane:

– prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione;

– allontanarsi dai luoghi a rischio incendi.

