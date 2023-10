Vittoria, automobilista condannato. Aveva aggredito ausiliario della sosta

Non aveva voluto pagare il ticket dovuto nelle aree a pagamento (zone blu), nonostante fosse stato sollecitato dall’ausiliario della sosta. Come reazione avrebbe aggredito fisicamente quest’ultimo. Il giudice unico del Tribunale di Ragusa lo ha condannato, col rito abbreviato, a sei mesi di reclusione, pena sospesa. L’uomo, difeso dall’avvocato Franco Vinciguerra, poco prima della sentenza, ha reso spontanee dichiarazioni per raccontare la propria versione: “Stavo scaricando la mia macchina e l’avevo messa sulle strisce blu – ha raccontato l’uomo -. L’ausiliario della sosta mi ha detto di pagare il ticket e di esporlo. Avevo risposto che avrei pagato appena finito ma lui continuava a dirmi di andare a pagare il ticket. A un certo punto, mi ci sono avvicinato per dirgli di smetterla ma lui si è messo è scappato, diceva che gli avevo dato uno schiaffo, ma non è vero. Poi è arrivata la polizia municipale”.

L’imputato aveva chiesto di patteggiare ma la richiesta non è stata accolta.

