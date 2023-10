Modica. Dall’argilla ai cosmetici. Studenti Esfo – Grimaldi a lezione da Argital

Studiare direttamente sul campo la preparazione a partire dalla materia prima di quei prodotti che poi verranno usati quotidianamente durante la propria attività lavorativa. È quello che hanno fatto oggi gli studenti del quarto anno della scuola Esfo – Grimaldi di Modica ospiti per un giorno dell’Argital, azienda leader nel settore della cosmesi biologica. I ragazzi che studiano per diventare estetisti e acconciatori, accompagnati dalle docenti Federica Donzella e Rachele Spadaro, hanno avuto un cicerone d’eccezione, ovvero quel dott. Ferraro che nel 1979 a Milano, con lo scopo di studiare le proprietà dell’Argilla verde e formulare cosmetici naturali per la salute e il benessere, fondò l’Argital. In seguito, siamo nel 2005, trasferita nella zona ASI Modica – Pozzallo, a due passi da dove viene estratta l’argilla che è alla base dei prodotti dimostrati oggi agli studenti. I ragazzi di Esfo – Grimaldi hanno assistito con grande attenzione alle spiegazioni del dott.Ferraro seguendo passo dopo passo i processi che portano l’argilla a diventare un prodotto di bellezza naturale e senza conservanti. Gli studenti hanno avuto modo di familiarizzare con gli aromi, gli oli essenziali, shampoo, balsamo, maschere di bellezza e quant’altro realizzato con la preziosa argilla verde. Alla fine del tour, l’azienda ha voluto omaggiare i partecipanti con un pacco dono contenente alcuni dei prodotti più famosi a marchio Argital. Entusiasti i partecipanti per aver potuto toccare con mano e vedere direttamente quello che c’è “dietro le quinte”, ovvero tutte le fasi che conducono al prodotto utilizzato nei saloni di acconciatura ed estetica.

