L’Avimecc Volley Modica volta pagina e si prepara per Sorrento

Archiviata senza alcun dramma la sconfitta all’esordio con la Rinascita Lagonegro, l’Avimecc Volley Modica, volta subito pagina e torna in palestra per preparare la prima trasferta stagionale che domenica prossima alle 16 vedrà il sestetto biancoazzurro di scena a Sorrento ospiti della Shedirpharma.

La battuta d’arresto di domenica scorsa ha lasciato una leggera amarezza perchè la squadra per lunghi tratti ha giocato alla pari dei loro avversari, ma purtroppo nei momenti topici del match è mancata qualcosa di cui Lagonegro, dall’alto della sua esperienza ha approfittato per portare a casa i tre punti.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile viste le individualità che spiccavano nel roster di Lagonegro – spiega Salvo Nicastro,vice allenatore dei modicani – e la loro capacità e voglia di stare nella parte alta della classifica. Analizzando la gara possiamo dire che i punti percentuali di efficienza in tutti i fondamentali tra noi e Lagonegro sono stati minimi. La differenza l’hanno con la loro relazione muro e difesa. Loro, infatti, sono stati composti e ordinati a muro e pronti a difendere ogni pallone”.

Ora, però c’è da concentrasi sul prossimo impegno in Campania, dove si affronterà una delle squadre che gli addetti ai lavori indicano tra le pretendenti al salto di serie. Coach Enzo Distefano lavorerà su quello che domenica al “PalaRizza” non ha funzionato e cercherà di trovare le soluzioni per affrontare con la giusta caparbietà e le giuste motivazioni una delle squadre meglio attrezzate del girone Meridionale di serieA3.

