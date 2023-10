Pd Modica: “Iblea Acque, opportunità o carrozzone politico”?

La Iblea Acque, società di diritto privato ma interamente partecipata dai Comuni iblei, dovrà gestire per i prossimi trenta anni il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) dell’Ambito Territoriale di Ragusa. È nata con le migliori intenzioni e con l’obiettivo di gestire in maniera ottimale le risorse idriche del nostro territorio. “Ma sono sorte le prime perplessità – dice Salvatore Poidomani, segretario del Pd di Modica”. Le polemiche più rilevanti riguardano la nomina dell’amministratore unico, nella persona dell’ing. Franco Poidomani. “Si contesta che il predetto, essendo un dirigente in quiescenza, potrebbe ricevere solo incarichi a titolo gratuito e non un compenso, come quello attuale di 95 mila euro annui – spiega l’espomente democratico -. La procedura per l’assunzione di personale a tempo pieno e la nomina della relativa commissione aggiudicatrice; le modalità di selezione dei dipendenti che transiteranno in questa società. Sotto il profilo formale le procedure appaiono regolari, ma in tanti lamentano che occorrevano una maggiore trasparenza e pubblicità. Non abbiamo motivo di sospettare delle scelte fatte dall’assemblea dei sindaci, peraltro all’unanimità, ma ritiene che ogni primo cittadino abbia il dovere di fugare i sospetti e di rassicurare l’opinione pubblica della sua città sulla corretta e seria gestione del servizio”.

In parole povere, si vuole sapere se l’acqua continuerà a essere pubblica; se saranno fatti investimenti per ammodernare le infrastrutture e soprattutto la rete idrica e gli impianti di depurazione; se sono state attivate le procedure per evitare sprechi nella gestione e nei costi per il personale; se le tariffe saranno contenute e adeguate.

“A nostro avviso, per eliminare i timori della nascita di un nuovo carrozzone politico occorre dare queste risposte”.

