Risultati di prestigio del Circolo Velico Kaucana

Nello specchio d’acqua antistante la storica sede della Società Canottieri, è andata in scena, nei giorni scorsi a Marsala, la prima regata zonale Ilca nelle armi 4, 6 e 7 valida per il ranking 2024 e settima prova del campionato zonale 2023. Circa cinquanta gli atleti partecipanti, provenienti da tutti i circoli siciliani facenti capo alla Settima zona Fiv. Nelle due giornate di regata i giovani velisti si sono dati battaglia con destrezza e determinazione, dando esempio di compostezza e lealtà sportiva, come nella migliore tradizione velica.

Nella prima giornata un vento moderato da nord-ovest e onda chop, ha consentito che tutte e tre le prove previste venissero disputate, mentre il consueto vento marsalese da nord con i suoi 12 nodi ha interessato la seconda giornata, durante la quale le altre tre prove sono state tutte completate.

I concorrenti hanno quindi avuto la possibilità di confrontarsi disputando sei impegnative prove su due giornate e al termine la gara ha riservato grande soddisfazione per il Circolo velico Kaucana e il coach Giovanni Magliulo: è salita sul gradino più alto del podio della classe Ilca 4 Lucrezia Micieli, classe 2008, che non solo ottiene il titolo di prima atleta femminile ma porta a casa anche il primo premio overall, mettendo in riga anche tutti gli atleti di sesso maschile, a dimostrazione che la forza fisica non basta ma ci vuole anche testa, cuore e anima e Lucrezia ha speso tutto questo in una gara pressoché inappuntabile. Ottimi risultati anche per Paolo Salvo, che conclude quinto assoluto, e per Brian Sciveres e Felicia Prestana, appena arrivati nella classe Ilca, che chiudono rispettivamente al 18esimo e 19esimo posto, seguiti da Alessia Alfano ventesima.

E’ la seconda regata zonale consecutiva in cui atleti del Cvk salgono sul gradino più alto del podio. Quindici giorni prima, a Messina, in occasione della sesta prova zonale era stato Paolo Salvo, sempre nella classe Ilca 4, a portare a casa il trofeo di primo overall; anche in quella occasione per lui doppia premiazione essendo risultato anche primo U16 maschile. Da segnalare anche il fatto che in entrambe le regate il contingente del Circolo velico Kaucana è stato il più numeroso della flotta fra tutti i circoli siciliani partecipanti. La molteplicità degli atleti emergenti dimostra la crescita complessiva e omogenea di tutta la squadra che attira le attenzioni di atleti di altre realtà ben più quotate come Gela e Catania che potrebbero, nel prossimo futuro, regatare sotto il guidone del Cvk. Il Circolo velico Kaucana, insomma, comincia a raccogliere i frutti del costante e professionale lavoro del coach Giovanni Magliulo, in forza al Cvk dalla scorsa primavera, affiancato da Peppe Terrana, già istruttore della squadra Ilca e dalla scorsa primavera dedicato alla squadra agonistica Optimist, e da Antony Mormina, responsabile del settore preagonistico. Tutto lo staff tecnico, composto da istruttori federali Fiv, è diretto sapientemente dal direttore sportivo Valeria Migliorisi, confermata in questo ruolo dal direttivo recentemente rinnovato, Già da diverso tempo grandi sforzi sono stati compiuti dal Circolo velico Kaucana per la promozione e lo sviluppo dello sport vela, divenendo sicuro punto di riferimento a livello federale. La dirigenza del sodalizio, a mezza bocca, conferma anche rapporti con atleti di caratura nazionale e internazionale che potrebbero portare il nome del Cvk su campi di regata di assoluto prestigio. L’attuale direttivo, in assoluta continuità con il precedente, vuole rafforzare ogni giorno di più il legame tra giovani, sport e mare, con la consapevolezza che presto i giovani velisti troveranno giusto posto e riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

