M5s Modica. Di Raimondo nuovo rappresentante gruppo territoriale

L’avvocato Gianluca Di Raimondo è il rappresentante del gruppo territoriale di Modica. L’elezione, al termine della prima riunione del gruppo che si è tenuta ieri sera, alla presenza del coordinatore provinciale Federico Piccitto. Vice è stato nominato Saro Tribastone mentre referente giovani Elio Cicero. Il referente Formazione e il referente Progetti verranno scelti nelle prossime riunioni del gruppo, che verranno programmate da qui in avanti. “Siamo molto contenti – commenta Federico Piccitto – quello di Modica è il primo gruppo in Sicilia che si è riunito ufficialmente e che ha eletto i propri rappresentanti. Adesso, per quanto riguarda la provincia di Ragusa, procederemo con la prima riunione dei gruppi di Ragusa e Vittoria (rispettivamente venerdì 20 ottobre alle ore 21,00 nella sede di via Eugenio Criscione Lupis, e sabato 21 alle 17,30 presso la sala Avis) e poi lavoreremo per fare partire prima possibile gli altri gruppi nelle altre città”. Da parte sua Gianluca Di Raimondo aggiunge: “Ringrazio il gruppo per avermi dato fiducia che spero di ripagare con tutto l’impegno possibile. C’è tanto da fare. E’ una nuova partenza: da adesso in poi ci sarà modo di occuparsi più attentamente delle questioni cittadine”.

