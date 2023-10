Arcivescovo Antonii sarà ammesso al Gran Baliato di Sicilia

Sua Eminenza Antonii è nato il 17 gennaio 1978 a Stara Zagora e si è laureato presso il Seminario dei Santi Kiril e Metodii di Plovdiv e presso la Facoltà di Biologia dell’Università di Sofia. Dopo essere stato tonsurato monaco e ordinato sacerdote, è diventato docente presso il seminario teologico di Plovdiv.

Nel novembre 2006 è stato nominato archimandrita dal Metropolita di Rousse Neofit (oggi Patriarca). Nel 2008, su raccomandazione del metropolita di Plovdiv Nikolai, Antonii è stato nominato vescovo della chiesa di Santa Marina di Plovdiv e suo vicario, ed è stato inviato a prestare servizio a Smolyan.

Nel giugno 2010, Antonii è stato nominato vicario del metropolita dell’Europa occidentale e centrale, posizione che ha mantenuto quando il metropolita di Veliko Turnovo Grigorii è stato messo a capo temporaneo della diocesi dopo le dimissioni di Simeone. Sua Eminenza il Metropolita Antonii è a capo delle parrocchie ortodosse bulgare della diocesi dell’Europa centrale e occidentale della Chiesa ortodossa bulgara – Patriarcato bulgaro dal 2013. La sede amministrativa della diocesi è a Berlino. Il metropolita Antonii è membro del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara – il vertice della leadership ecclesiastica – e membro del Comitato dei rappresentanti delle Chiese ortodosse presso l’Unione europea, a Bruxelles.

In qualità di membro dell’Assemblea episcopale panortodossa in Europa, è all’epicentro del processo decisionale strategico che sostiene la posizione della Chiesa ortodossa su questioni che hanno un impatto sulla società e sulla politica della Chiesa. È l’epitome della leadership di servizio, con un’ampia rete di influenza che attraversa la sfera politica e imprenditoriale. L’arcivescovo Antonii riceverà l’investitura il prossimo 21 gennaio 2024, alla fine del solenne pontificale che sarà presieduto dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore in Monreale, preceduto, il 20 gennaio, da una veglia ecumenica di preghiera, presieduta dal Cappellano Maggiore del Gran Baliato ed Arcivescovo di Monreale, presso il Duomo di Santa Maria la Nuova.