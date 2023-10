Monterosso. Ivana Scollo vince microfono d’argento su Nove Tv

Ivana Scollo una giovane monterossana, 23 anni, si è esibita su Nove Tv ed ha vinto, nel corso della trasmissione di ieri sera, il microfono d’argento. Nella prima fase del gioco “Le 6 categorie”, Ivana ha conquistato l’accesso al “Duello” con un punteggio di 80 punti, eliminando l’altro sfidante Lucio. Cantando poi in questa sfida 73 parole de “Il gatto e la volpe” di Bennato, ha battuto Maria, la super campionessa palermitana, che le ha ceduto l’ambito microfono d’argento.

Nella fase finale del gioco, “La Scalata”, Ivana Scollo è riuscita a superare i primi tre livelli, vincendo 1000 euro in gettoni d’oro. Appuntamento a questa sera alle 20.20 sul canale Nove per una nuova puntata di “Don’t forget the Lyrics” con la neocampionessa Ivana.

Nella foto Ivana Scollo la prima a sinistra con l’ambito premio del microfono d’argento .

