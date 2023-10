Vittoria. Riqualificare il campo di calcio “G. Cosimo”

Il Comune di Vittoria ha presentato un progetto per la riqualificazione dell’impianto sportivo, esattamente il campo di calcio “Gianni Cosimo” , in via Cavalieri di Vittorio Veneto. La riqualificazione riguarda la sostituzione del manto erboso in erba sintetica e l’efficientamente energetico degli impianti di illuminazione e degli impianti termici di riscaldamento. Il finanziamento complessivo è di 945.500,00 e prevedrà la compartecipazione del Comune di Vittoria 245.830,00 euro. Il finanziamento è previsto nell’ambito del Fondo Sport e Periferia 2023 bandito dal Dipartimento dello Sport (Ministero dipartimento dello Sport).

Il Delegato alle politiche sportive, Fabio Prelati, ha dichiarato: “In appena due anni di amministrazione comunale sullo storico Stadio Gianni Cosimo stiamo facendo cose che non si verificano da tantissimo tempo. Abbiamo revocato con forza e determinazione la precedente opaca e privatistica gestione affidata dalla Giunta Moscato, ad un’associazione sportiva, la ASC del presidente Fuggetta, che su mia iniziativa è stata depennata dall’albo nazionale del CONI; abbiamo, inoltre, riaperto ai tifosi la struttura in virtù di un gravoso impegno dell’Amministrazione da me rappresentata e la forte sinergia e compartecipazione con il FC Vittoria Asd. Adesso la partecipazione a questo bando, che qualora dovesse andare a buon fine, così come auspico, renderà il nostro stadio fra i più belli della Sicilia. L’auspicio è quello di consegnare alla citta e ai tifosi biancorossi un impianto all’altezza dei loro sogni sportivi”.

“Abbiamo restituito lo stadio comunale alla sua funzione originaria cioè quello di un campo di calcio che ha visto in passato le prodezze sportive della maggiore squadra della città. Adesso ci impegneremo per migliorarlo e, per consegnare uno stadio degno di questo nome – ha aggiunto il Sindaco Francesco Aiello.

