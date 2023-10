Monterosso. “Regalati una felce e porta la natura in ospedale”

Questa mattina in Piazza San Giovanni, su iniziativa del WWF e con il supporto logistico della locale Pro Loco, tanti monterossano hanno partecipato con un contributo economico, ricevendo in regalo una pianta di felce, ad una lodevole iniziativa promossa a livello nazionale. “Urban Nature”, che giunge nel 2023 alla sua VII edizione, è, infatti, un evento promosso dal WWF per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità.

Si tratta di un progetto per la raccolta fondi per offrire interventi volti ad aumentare la presenza di natura nei giardini degli ospedali pediatrici italiani, creando vere e proprie “Oasi in Ospedale”.

Nella foto il banchetto di raccolta fondi in piazza San Giovanni con il presidente della Pro Loco Giovanni Morale ed un componente del direttivo Maria Ferraro.

