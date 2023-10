Donnalucata. Precipita da un albero. Trasferito a Catania

Un 59enne è caduto da un albero mentre stava raccogliendo le olive in un appezzamento di terreno a Donnalucata. Si era arrampicato con una scala quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente al suolo, dopo un volo di almeno 3 metri, battendo con violenza testa e schiena. E’ successo nella tarda mattinata di sabato, intorno alle 13. Immediati i soccorsi e la conseguente decisione di trasferire a scopo precauzionale con l’elisoccorso il 59enne all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

