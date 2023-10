Assemblea nazionale Cisl Fp Venezia. Presente delegazione iblea

Una giornata importante, di crescita per i vertici del sindacato. Con lo scopo di rappresentare ancora meglio le esigenze dei lavoratori. E’ il senso della partecipazione della Cisl Fp Ragusa Siracusa all’assemblea organizzativa nazionale della Cisl Fp presso la “Fondazione Giorgio Cini” a Venezia. A guidare la delegazione interprovinciale il segretario generale Daniele Passanisi, accompagnato dai componenti di segreteria Mauro Bonarrigo e Sandra Farruggio. E’ stata una giornata d’incontro e confronto fra quadri e dirigenti per testimoniare la grave crisi del Paese che non esclude l’intero settore pubblico. “Ecco perché – chiarisce il segretario generale Passanisi – si punta sulla migliore organizzazione dei modelli sindacali per non arrestare il processo di crescita della nostra federazione. Un cambiamento coraggioso, reattivo alle esigenze dei dipendenti pubblici, ma non solo, compresi quei lavoratori del privato e del Terzo settore fin dove si estende la nostra possibilità di rappresentanza”. Un momento reso ancora più significativo dalla presenza del segretario generale della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli, e, soprattutto, del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. “Occhi puntati – ancora Passanisi – sulla qualità dei servizi pubblici ad effetto delle condizioni di lavoro che hanno suggerito di proseguire il percorso già tracciato sulla prossimità e la garanzia di partecipazione al sindacato, con lo sguardo attento ad un mondo del lavoro che si trasforma rapidamente e che va seguito con altrettanta, se non maggiore, velocità. La chiave di volta è rappresentata dall’ascolto e dalla valorizzazione dei giovani e delle loro idee. Sono nuove sfide la cui sostenibilità è affidata alla base, nei territori e nei posti di lavoro dove la rigenerazione diventa cambiamento. Continuiamo a mettere le persone al centro dell’interesse e delle relazioni di scambio sulle questioni e le opportune soluzioni, accorciando tempi e distanze attraverso l’uso della tecnologia digitale, attraverso la leadership diffusa, le sinergie e la condivisione delle buone pratiche”. “Riuscire a stare insieme nel senso di comunità e di fare sistema, consapevoli di erogare ma anche di fruire dei servizi – ancora Passanisi – su questo abbiamo fondato l’azione della Cisl Fp che, oltre alla contrattazione e alla tutela degli associati, riscontra un forte apprezzamento sociale che mantiene il dato delle iscrizioni col trend in continua crescita perché la fidelizzazione passa per il riconoscimento di presenza, impegno e concretezza dei risultati tangibili a quei lavoratori che l’appartenenza sindacale la scelgono liberamente”.

Salva