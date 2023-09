Scoglitti, “Punto a Capo”: “Bene la proroga dell’infermiere a bordo dell’ambulanza ma lotteremo affinché sia permanente”.

Il movimento “Punto a Capo” esprime soddisfazione per un primo risultato raggiunto a seguito della nota di qualche giorno addietro che aveva chiesto, al commissario ASP di Ragusa, di far proseguire il servizio dell’ambulanza con l’infermiere a bordo a Scoglitti. Infatti è notizia recente che il servizio è stato prorogato sino al 31 ottobre.

“La proroga del servizio – dice la consigliera Agata Iaquez – è un primo passo e siamo felici che il nostro appello sia stato raccolto dal commissario dell’Asp. Un appello a tutela della salute di una comunità, come quella di Scoglitti, che deve vedere garantito il diritto alla salute e all’assistenza medica qualificata e tempestiva. Di certo, però, non ci fermeremo: continueremo a lottare e a chiedere alle istituzioni sanitarie che questo servizio a Scoglitti divenga permanente e che, quindi, sia garantito 12 mesi l’anno”.

“La presenza dell’infermiere a bordo dell’ambulanza può essere fondamentale per salvare vite umane in casi di emergenza”, dice il direttivo di “Punto a Capo” composto da Toti Miccoli, Biagio Cirica, Antonio Prelati che con il consigliere Marco Greco ed Anthony Incorvaia chiosano così: “Abbiamo ottenuto un primo risultato con la nostra battaglia ma proseguiamo con le interlocuzioni a tutti i livelli affinché Scoglitti abbia questo importante presidio sanitario fondamentale per i cittadini poiché la nostra frazione non esiste soltanto nella stagione estiva ma ha diritti e dignità per 12 mesi l’anno”.

