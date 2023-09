Modica. Richiamo alla Pace, convegno sui drammi della guerra

Richiamo alla Pace non è un tema retorico. Ma esso assume di volta in volta necessità sempre più impellenti dettate dallo spirito del tempo che viviamo. Quello che continua ad accadere e soprattutto a non accadere dietro la nostra porta ci deve impegnare a ricercare e lavorare per la pace e a respingere ogni anelito di guerra portatore di morti, lutti, distruzione, disperazione e fughe senza futuro.

La riflessione e gli spunti per interrogarci in questa iniziativa promossa dall’Associazione Comunità Giovanni XXIII e dalla CGIL di Ragusa che hanno promosso un convegno regionale sul tema: “Richiamo alla Pace” che si terrà sabato 30 settembre p.v. alle ore 17.30 nel Chiostro di Palazzo San Domenico a Modica. Ingresso libero.

Dopo i saluti del sindaco, gli interventi in programma sono di Laila Simoncelli, Referente della Comunità Papa Giovanni XXIII, Ministero per la Pace; Alessandro Castelli, Psicologo, Francesco Di Bella, Referente Comunità Papa Giovanni XXIII, Giustizia e Pace e infine Peppe Scifo, segretario generale della CGIL. Coordina gli interventi Marco Sammito.

Nel corso della serata sarà inaugurata anche la mostra fotografica dal titolo “Accolti” realizzata dalle bambine e dai bambini ucraini ospiti del Villaggio Magnificat di Modica.

