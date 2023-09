Comibleo. Ancora problemi ai servizi igienici del Giardino ibleo

“Grossi problemi al Giardino ibleo sul fronte della fruibilità dei servizi igienici. E’ un problema antico che, purtroppo, non si riesce a risolvere”. E’ questo il senso di una segnalazione che il Comibleo ha inoltrato all’indirizzo dell’assessore ai Centri storici del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri. “I servizi – sottolineano dal comitato spontaneo di residenti – li abbiamo trovati sporchi, abbandonati e pure vandalizzati. In quest’ultimo caso, c’è proprio chi si diverte a danneggiarli solo per il gusto di farlo. Altra voce che abbiamo raccolto in questi giorni è che alcuni operatori turistici hanno fatto pagare un euro ciascuno ai vari visitatori che stavano accompagnando. Se fosse vero, ci sarebbe da intervenire in maniera decisa perché tutti sanno che l’utilizzo dei servizi igienici interni alla villa è gratuito. E, comunque, si tratta di una questione non da poco considerato che rischiamo di perdere le comitive soprattutto dei visitatori più avanti negli anni per i quali un servizio del genere è indispensabile. Auspichiamo che ci possa essere una verifica attenta rispetto a questa problematica e che si possa intervenire il prima possibile”.

Salva