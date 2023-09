Ragusa. “Un treno per il futuro” convegno sullo sviluppo dei collegamenti ferroviari nel Sud Est

L’Amministrazione comunale promuove il convegno “Un treno per il futuro – il collegamento della città di Ragusa e dell’Aeroporto Pio La Torre con l’aeroporto V. Bellini di Catania con il nuovo sistema ferroviario”, che si terrà giorno 22 settembre, alle ore 17.00, nella Sala Convegni dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, in via On. Corrado Di Quattro.

“Confrontarsi per aggregare – afferma il sindaco Peppe Cassì – e insieme trovare soluzioni nell’unico interesse del territorio. Troppo a lungo, specialmente nell’ambito delle infrastrutture, Ragusa ha patito una oggettiva differenza di trattamento ed è quindi più che mai necessario che la nostra terra possa avere una voce unica, forte. Il convegno, promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, serve proprio a fare sintesi tra le diverse visioni affinché il territorio ibleo possa sfruttare l’opportunità di una nuova linea Ferroviaria Ragusa-Vizzini collegando gli scali aeroportuali di Comiso e Catania. Per avere un ruolo autorevole sul mercato, tanto quello di passeggeri e merci quanto quello delle tratte aeree dettato dalle compagnie di volo, non si può infatti prescindere da un efficiente sistema di trasporto pubblico locale, che permetta un collegamento con il bacino territoriale di riferimento”.

“Abbiamo ritenuto necessario – prosegue l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari – promuovere un momento di approfondimento in merito (ma non solo) alla realizzazione di un collegamento ferroviario fra l’aeroporto Pio La Torre di Comiso e l’aeroporto Fontanarossa di Catania al quale parteciperanno la Commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera, l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti, la Deputazione Regionale della Provincia di Ragusa, i sindaci del territorio ibleo, i dirigenti SAC, Legambiente e CUB Ferrovie.

L’iniziativa si rifà alla nuova linea ferroviaria Ragusa-Vizzini prevista dal ‘ Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ’ del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, inserita tra le ‘ priorità per la progettazione di fattibilità degli studi di interventi già in corso ’.

Con il parere favorevole sul Documento, la Commissione Trasporti della Camera ha infatti chiesto che si valuti la possibilità che la nuova linea Ragusa-Vizzini venga messa in collegamento con l’aeroporto di Comiso e con la stazione di Catania.

Il convegno sarà inoltre un’occasione di confronto anche su obiettivi di breve e medio periodo altrettanto importanti, come dotare lo scalo di Comiso di una propria struttura ferroviaria e potenziare i collegamenti ferrati nell’area gelese, zona di interesse per il Pio La Torre.

Bisogna guardare, insomma, a una significativa evoluzione del sistema infrastrutturale del Sud Est, fortemente messo in crisi dagli eventi dell’estate del 2023, tanto in un’ottica di velocizzazione quanto di tutela dell’ambiente”.

Salva