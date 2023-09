Ispica. Battiato rivive grazie all’associazione Art Evolution che presenta il cd “Orizzonti Perduti”

Far rivivere e rendere omaggio a un grande cantautore e artista come Franco Battiato attraverso la realizzazione di un progetto musicale e teatrale, confluito anche in un cd. Questo uno dei progetti di Art Evolution- Associazione di Promozione Sociale, nata nel 2008 ad Ispica con l’intento di promuovere e supportare l’arte e la cultura, attraverso la produzione e la realizzazione di iniziative musicali, teatrali e culturali, atti a favorire lo sviluppo artistico e socio- culturale locale.

Art Evolution, nel corso degli anni, si è fatta promotrice di numerose iniziative culturali e musicali, tra cui appunto spicca il progetto di punta “Omaggio a Battiato”.

A parlare di come è nata l’iniziativa, Francesco Sessa, associato di Art Evolution, nonché collaboratore esterno al progetto su Battiato: “Questo progetto nasce sette anni fa, quando con l’artista Giovanni Peligra e Giuseppe Guarnieri, trovandoci insieme per discutere e condividere un nostro istinto creativo, ci siamo messi in atteggiamento di ascolto creativo rispetto a quanto Battiato ha proposto attraverso la sua Arte e abbiamo pensato quindi di poterlo in qualche modo rendere un po’ nostro. Nasce così l’idea di proporre al pubblico non il solito concerto da cover band, bensì un qualcosa di rielaborato, in forma musicale e teatrale. Quindi Giuseppe Guarnieri si è subito messo al lavoro, occupandosi di curare gli arrangiamenti, mentre Giovanni Peligra ha scritto ed interpretato i testi narrativi. Più avanti si è unito l’attore Alessandro Romano, con il suo contributo, di voce e chitarra, e supervisione scenica”. Oggi nell’ensemble presenti anche due violiniste: Teresa Lombardo e Nadia Tidona.

Lo spettacolo “Orizzonti Perduti”, l’ultima versione di “Omaggio a Battiato” è un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso musicale e narrativo per far rivivere l’essenza artistica unica ed inconfondibile di Franco Battiato, e vanta ad oggi più di quaranta repliche in teatri e luoghi di interesse culturale in tutta la Sicilia, pregiandosi anche dell’invito a manifestazioni importanti e riconosciute, come ad esempio il Catania Film Festival e il Donnafugata Film Festival.

L’Album in studio “Orizzonti Perduti”, contenente sei brani e tre interventi narrativi, tratti dall’omonimo spettacolo, non è altro che la naturale conseguenza del lavoro svolto fino ad oggi, a testimonianza dell’apprezzamento del pubblico. Lavoro che Art Evolution presenterà nella giornata di domenica 17 settembre, alle ore 19.00, presso l’Auditorium Iozzia, ex Chiesa Sciabica, in piazza II Ottobre a Ispica. Dopo la conferenza stampa verranno eseguiti dal vivo, oltre i brani contenuti nel cd, anche dei brani che faranno parte del nuovo spettacolo in preparazione e che questa volta avrà come titolo “Tramonto Occidentale”. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Salva