Comiso. Consegnati lavori per realizzazione sezione asilo nido

Consegnati i lavori per la realizzazione di una sezione da destinare ad asilo nido. “Lavori che avevamo annunciato e che a breve vedranno. Cosi dichiarano il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba.

“ Si tratta di una sezione importante – dichiara Maria Rita Schembari – di primavera, ovvero asilo nido, che darà possibilità a 15 famiglie di avere posto per i loro bambini, prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, quindi un grosso aiuto alle mamme lavoratrici”.

“Quando si consegna una struttura scolastica – commenta l’assessore Cassibba – è un bene per la comunità e denota particolare attenzione per tutte le fasce di studenti, dal nido alle scuole dell’obbligo. Il progetto era stato presentato qualche mese prima delle elezioni amministrative, e ha continuato il suo iter, tant’è che abbiamo consegnato i lavori giovedì 14 settembre. Si tratta di ristrutturazione, e interventi di riqualificazione energetica e fornitura di attrezzi. I fondi sono del PNRR per un importo totale di circa 500.000 euro. Nello specifico – ancora Cassibba – sarà ristrutturato interamente il piano semi interrato, e sarà proposta una diversa distribuzione interna, in modo da realizzare tre unità funzionali ospitanti 15 bambini. Il direttore dei lavori è l’architetto Biagio Ravalli, e il RUP il geom. Giuseppe Cilia. La ditta esecutrice aggiudicataria dei lavori – conclude l’assessore Cassibba – è la Cartilora Empedoclina di Partinico”.

Salva