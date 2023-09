Brasile. Lula da Silva: Putin se viene al G20 2024 non sarà arrestato

(gr) Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che il leader russo Vladimir Putin non rischierà l’arresto in Brasile se parteciperà alla riunione del G20 a Rio de Janeiro l’anno prossimo. Il leader comunista brasiliano ha anche espresso l’intenzione di partecipare all’incontro del gruppo Brics dei paesi in via di sviluppo che si terrà in Russia proprio prima dell’incontro di Rio. “Penso che Putin possa facilmente venire in Brasile”, ha detto Lula. Quello che posso dirvi come presidente del Brasile è che Putin non sarà mai arrestato nel nostro territorio”, ha aggiunto, nonostante penda su di lui il mandato d’ arresto della Corte penale internazionale. Inoltre, ha insistito sul fatto che il G20 non è un forum per discutere di guerra, e ha ricordato che la Russia organizzerà il vertice dei BRICS l’anno prossimo, al quale ha detto che parteciperà lui stesso, quindi si aspetta una visita reciproca da parte del leader russo. Più realisticamente, aldilà delle speranze di Lula da Silva, Putin se ne resterà tranquillo tra le mura del Cremlino, con la speranza di rimanerci.

