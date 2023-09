Vittoria, FdI: “Persi 7 milioni di euro, 55 alloggi e un asilo nido”

Un finanziamento regionale di 7 milioni di euro per la costruzione di 55 alloggi in social housing e di un asilo nido è stato mandato al macero dall’amministrazione Aiello. Ieri, durante la seduta del civico consesso, la dura presa di posizione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che hanno parlato di un “consiglio scavalcato e svilito dall’amministrazione” e della perdita “di un finanziamento fondamentale per la città e per coloro i quali vivono l’emergenza abitativa”.

“Con una delibera di giunta l’amministrazione Aiello – senza passare in consiglio – ha comunicato la volontà di rinunciare al progetto relativo alla realizzazione di 55 alloggi in social housing e un asilo nido. Progetto che preveda uno stanziamento di 7 milioni di euro una gara già assegnata e una ditta appaltatrice dei lavori. Il procedimento aveva visto la presenza di una misura di prevenzione collaborativa per l’azienda e l’iter si era bloccato”, dicono i consiglieri.

“Ma l’amministrazione Aiello ha pensato bene con una delibera di gennaio di rinunciare al progetto facendo sì che la Regione riprendesse i 7 milioni di euro di finanziamento, fatto avvenuto lo scorso agosto. Il tutto è accaduto senza interpellare il consiglio comunale – che aveva votato la convenzione con l’azienda privata – e senza battere tutte le strade per evitare di perdere il finanziamento, attendendo i tempi della giustizia. L’azienda per altro ha poi “sanato” la propria posizione e ha fatto anche un ricorso al Tar contro la delibera della giunta Aiello: notizia non riferita dall’assessore né dal dirigente in Commissione Consiliare Assetto e di cui i consiglieri comunali sono rimasti all’oscuro”.

“Quindi adesso – concludono gli esponenti di FDI – dopo aver perso 7 milioni di euro c’è il rischio di dover pagare anche eventuali risarcimenti. E’ gravissimo che assessori e dirigenti non abbiano riferito nulla e che dicano di non aver contezza di un contenzioso in corso ed è gravissimo che quest’atto sia arrivato dopo 8 mesi in consiglio comunale dopo che lo stesso è stato calpestato da Aiello e company. Nella città dell’emergenza abitativa sono stati persi 55 alloggi di social housing e un asilo: complimenti”.

Salva