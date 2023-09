Lilt. Il 15 settembre a Marina di Ragusa la Pigiama Run

Il 15 settembre a Marina di Ragusa sport e solidarietà si uniscono all’ora del tramonto. Tutti potranno correre o camminare – in pigiama – e divertirsi. La frazione balneare iblea è tra le 23 tappe italiane della Pigiama Run: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’evento mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare in questo modo vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. A fare da testimonial nazionali la coppia di amici LILT, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. Lo sport e il movimento hanno trasformato la manifestazione in un importante momento di raccolta fondi. Grazie al contributo di iscrizione alla Pigiama Run di Marina di Ragusa, la LILT Ragusa finanzierà iniziative sul territorio per supportare i bambini malati di tumore e ricoverati nelle strutture giornaliere”. E’ possibile iscriversi presso la sede LILT di Ragusa in via Ottaviano snc, circonvallazione Ragusa Ibla, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30. In alternativa è possibile iscriversi a distanza seguendo le indicazioni al link www.pigiamarun.it/ragusa/

Ad ogni iscritto verrà consegnato un simpatico zainetto con gadgets e prodotti degli sponsor nazionali e locali.

La partenza sarà da NK MARINA in via delle Rimembranze n.94 a Marina di Ragusa (nei pressi dello stadio). Altra importante informazione: nel punto di raduno c’è un ampio parcheggio dove poter lasciare la macchina e una volta completato il percorso, con arrivo a Piazza Malta, verranno messi a disposizione dei pulmini da NK Marina per tornare al punto di partenza e riprendere il proprio mezzo.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 18:30, la partenza alle 19.

Il percorso:

1.Via Rimembranze (partenza)

2. Via Pescara

3. Via Molfetta

4. Via San Remo

5. Scalo Trapanese

6. Pista ciclabile/Lungomare Bisani direzione Casuzze

7. Ingresso Porto Turistico Marina di Ragusa (percorrerlo tutto fino al Calamanca)

8. Lungomare Mediterraneo

9. Piazza Dogana – Piazza Torre – Piazza Duca degli Abruzzi

10. Lungomare Andrea Doria

11. Piazza Malta (arrivo)

Totale percorso: 3.123,73 metri.

