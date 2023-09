Il modicano Sparacino al mondiale di powerlifting

Il modicano Dario Sparacino sarà tra i partecipanti alla tappa mondiale di powerlifting della federazione WPC (World Powerlifting Congress) che si terrà presso il Pendulum Hotel and Conference Centre a Manchester (UK) dal 31 Ottobre al 5 Novembre 2023. Sparacino sarà impegnato in categoria “Open”, peso 82,5 ed affronterà due giornate di gare in altrettante specialità. La prima fatica sarà il 1° Novembre con la gara completa (Squat, Bench Press e Deadlift) Powelifting RAW, mentre la seconda avverrà il 5 di Novembre, con la gara singola di Deadlift.

L’atleta, che si allena nel suo studio DS Strength Lab, ha dichiarato di sentirsi pronto ad affrontare questa nuova esperienza (prima a livello internazionale, ci tiene a specificare) con l’intento di portare in alto i colori della sua città e quelli del suo studio di allenamento, conscio del fatto che dovrà competere con persone più esperienti di lui. “Questa esperienza – dice ancora – sarà, di fatto, il trampolino per progettare la mia prossima carriera sportiva nell’appena “scoperto” mondo del Powerlifting”.

Sarà possibile assistere alla diretta del Campionato Mondiale tramite la pagina ufficiale della WPC su Facebook, o tramite i profili social di Dario Sparacino o dello studio DS Strength Lab.

Il powerlifting è una disciplina aportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat la panca Bianca e lo stacco da terra.

