Iblea Acque, Bongiorno(FDI Vittoria): “Chiarezza sulla gestione”

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vittoria, Giovanni Bongiorno, interviene sulla gestione in house providing del servizio idrico integrato chiedendo chiarezza su “Iblea Acque” e sulla sua gestione preannunciando il deposito di una interrogazione consiliare e di analoghe iniziative, in raccordo con gli altri coordinatori cittadini della provincia, negli altri consigli comunali.

“Sulla gestione del servizio idrico è bene che la politica svolga un’azione di pungolo e di controllo affinché i cittadini possano ottenere il miglior servizio possibile e affinché la gestione amministrativa di Iblea Acque risponda ai criteri di trasparenza previsti dalle leggi – dice Bongiorno -. A breve il nostro gruppo consiliare depositerà una interrogazione, a prima firma della consigliera Monia Cannata, per chiedere lumi al sindaco sulle azioni e sugli atti sin qui portati avanti da Iblea Acque. Vi sono state procedure di assunzione di personale finite al centro di polemiche per supposte irregolarità nonché affidamenti diretti di servizi sui quali occorre fare luce”.

“Il comitato per il controllo analogo di Iblea Acque ha dato mandato al Comune di Ragusa di svolgere le verifiche utili per chiarire diversi e controversi aspetti ma riteniamo che Fratelli d’Italia con tutti i suoi esponenti debba essere in prima linea nella richiesta di trasparenza e chiarezza. Per questa ragione, in raccordo con gli altri coordinatori cittadini di FDI, i nostri esponenti consiliari nei vari Comuni Iblei presenteranno delle interrogazioni per sollecitare risposte e per correggere eventuali anomalie nella gestione che deve essere cristallina”, conclude.

