Denuncia Coraggio Comiso. Pedalino continua a essere abbandonata

“Come volevasi dimostrare, Pedalino continua a essere abbandonata, considerata un’inutile appendice di Comiso”. E’ quanto dichiara Salvatore Cavalieri, residente proprio a Pedalino e facente parte del gruppo civico “Coraggio Comiso”, in merito all’esclusione della frazione pedalinense da ogni evento del Casmene Fest. Cavalieri aggiunge: “Avevamo denunciato, durante la recente campagna elettorale, lo stato di abbandono in cui versa Pedalino. Per cinque anni hanno prevalso la superficialità e la trascuratezza. Solo alla fine dello scorso mandato, l’amministrazione Schembari ha cercato di recuperare operando in extremis qualche intervento per dare una parvenza di normalità. Ma, come preannunciato, si è rivelato un grande bluff. Lo dimostra il fatto che, riguardo alla kermesse “Casmene Fest”, nemmeno un evento è stato programmato a Pedalino. Un segnale molto grave ma che non ci stupisce affatto, visti i precedenti. Dal canto nostro, ci impegneremo per invertire questa tendenza, che con la Giunta Schembari è diventata la prassi”.

