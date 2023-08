Cna Comiso a confronto con l’Amministrazione comunale

La Cna comunale di Comiso, rappresentata dal presidente territoriale Giuseppe Santocono e dal responsabile cittadino Andrea Distefano, ha incontrato l’assessore allo Sviluppo economico, Giuseppe Alfano, e il funzionario comunale Fabrizio Licata. Sul tavolo il rinnovo e il rilancio del protocollo di intesa, ormai prossimo alla scadenza, riguardante “il progetto sperimentale per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti a base di gesso”. Lo scorso 26 gennaio, il Comune di Comiso ha sottoscritto la convenzione con il Libero consorzio comunale di Ragusa, avente la durata di sei mesi, per l’attivazione del servizio di raccolta. Per diversi motivi e nonostante il Comune abbia subito aderito al progetto, il servizio non è concretamente partito. Per questo Cna ha voluto ridiscutere il progetto e rilanciarlo attraverso i contatti diretti che l’associazione di categoria possiede con il tessuto socio-economico del Comune ibleo. Il progetto, se ben strutturato, oltre a porsi come principale obiettivo la riduzione e la progressiva scomparsa delle discariche abusive nelle periferie, recherebbe una moltitudine di vantaggi sia ai cittadini che alle imprese, consentendo uno smaltimento nell’arco temporale consentito di 50 kg per i lavori in autonomia e di 500 kg per i lavori svolti dalle ditte. L’assessore Alfano ha affermato di apprezzare l’operato e l’attenzione di Cna, continuando a mostrare piena disponibilità collaborando con gli assessorati al Territorio e ambiente, Sviluppo economico, Commercio, Artigianato e Agricoltura per il bene dell’intera comunità. Dichiarandosi certo che assieme si riuscirà, così come fatto in passato, ad ottenere ottimi risultati. Al termine dell’incontro, il presidente Santocono ribadisce l’importanza del dialogo e della sinergia tra le Amministrazioni e le associazioni di categoria per dare vita a provvedimenti e accordi che, come in questo caso, possono essere di vitale importanza per il territorio.

