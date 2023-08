Scuola, in Sicilia si torna tra i banchi il 13 settembre

Le scuole in Sicilia riapriranno mercoledì il 13 settembre e chiuderanno l’8 giugno 2024. Fissato, infatti, dal Ministro dell’Istruzione e del Merito il calendario scolastico 2023-2024, degli esami di terza media e di maturità 2024. Il programma è stato poi integrato con le delibere delle singole regioni che hanno stabilito le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola per ogni ordine di istruzione, oltre alle festività nazionali e alle date delle altre vacanze scolastiche, come quelle di Natale, Carnevale e Pasqua e anche quelle dei ponti, come quello dell’Immacolata o della Liberazione, che capitano durante l’anno scolastico.

Ciascuna regione vara un calendario scolastico autonomo quindi le date rilevanti dell’anno cambiano da regione a regione. All’interno delle regioni, però, anche la singola scuola ha voce in capitolo e può decidere – con delibera del Consiglio di istituto – di apportare alcune modifiche.

Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. A queste si aggiunge il ponti e del 2 novembre. Ci sono da considerare anche le festività nazionali, giornate in cui le scuole restano chiuse in tutto il Paese: 1 novembre (ogni Santi); 8 dicembre (Immacolata); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (Santo Stefano); 1 gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); 31 marzo (Pasqua); 1 aprile (Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Festa della Liberazione); 1 maggio (Festa del Lavoro); 2 giugno (Festa della Repubblica).