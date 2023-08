Aeroporto di Catania: servizio navette sospeso dal 9 agosto

Dopo il completo ripristino dell’operatività del Terminal A all’aeroporto di Catania, il servizio navette messo a disposizione da Sac per permettere ai passeggeri di raggiungere gli scali siciliani di Comiso, Palermo e Trapani, non sarà più attivo a partire dal 9 agosto 2023. La prosecuzione delle attività fino a martedì sera è stata stabilita per andare incontro alle richieste di quei vettori che non hanno ancora riprogrammato i voli.

Il servizio è stato operativo sin dal 18 luglio: nei complessivi 20 giorni, sono stati in totale 1100 gli autobus messi gratuitamente a disposizione degli utenti dirottati o riprogrammati sugli altri scali.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso ringrazia la Regione siciliana che si è attivata immediatamente istituendo un coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, le aziende di trasporto che hanno messo a disposizione i mezzi, il personale delle stesse nonché quello aeroportuale che si è prodigato giorno e notte per agevolare l’utenza.

Un ringraziamento va inoltre all’Amts per aver messo a disposizione i bus per trasportare i passeggeri in arrivo dal terminal cargo all’aerostazione fino all’avvenuta piena operatività del Terminal A.

