Attività e Organizzazione, il Libero Consorzio ibleo approva il Piano 2023-2025

È stato approvato dal commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025.

“L’atto, deliberato in coerenza con il Dup 2023-2025, rappresenta una sorta di testo unico della pianificazione strategica dell’ente provinciale, con l’obiettivo di assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa, settore per settore, e dei servizi ai cittadini e alle imprese”, dichiara il Commissario Piazza.

Il Piao è organizzato in quattro sezioni e sottosezioni che abbracciano tutte le competenze dell’ente provinciale. “Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e per l’ulteriore passo avanti nella programmazione amministrativa e operativa del futuro del LCC ibleo”, aggiunge Piazza.

I responsabili coinvolti nella stesura del piano, quali responsabili dei procedimenti, sono: Patrizia Toro per la pianificazione strategica e la programmazione operativa; Giuseppe Cianciolo per il servizi generali, informatici, sviluppo locale, energia; Maria Carmela Martorana per la gestione giuridica e amministrativa, risorse umane e affari generali; Pina Distefano per turismo, servizi socioculturali, partecipazioni; Maria Rosa Schembari per la segreteria generale.

