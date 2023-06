Il progetto “Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale” giunge alla conclusione della sua seconda edizione.

Nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo Carat e dopo il successo dello scorso anno, si è voluto rinnovare il progetto che ha già coinvolto docenti e studenti di moltissime scuole di Ragusa. Già da parecchi mesi, tante classi seguite da molti professionisti, insegnanti, tutor e studiosi che hanno partecipato al preliminare corso di formazione/aggiornamento, lavorano al risultato finale, coadiuvati, oltre che dall’Archivio degli Iblei anche dall’Archivio di Stato di Ragusa, dall’Associazione Insieme in Città, dall’Università di Catania – Corso di laurea in mediazione linguistica e interculturale, dal Consorzio Universitario Ibleo, dalla SISAm-Società Italiana di Storia Ambientale, dalla Società Ragusana di Storia Patria. Ciascun gruppo ha portato avanti i propri laboratori, affrontando diversi temi di ricerca che ci restituiscono interessanti punti di vista della nostra storia a partire da luoghi specifici.

Alla V Conferenza nazionale dell’AIPH-Associazione Italiana di Public History, svoltasi quest’anno a Firenze, i laboratori di storia di Ragusa hanno suscitato una particolare attenzione e sono stati in più occasioni citati come best practices, ovvero esperienze da prendere a modello.

Gli esiti di questo lungo e accurato lavoro, giunto brillantemente alla sua seconda edizione, verranno presentati alla città mercoledì, 14 giugno 2022 alle 20, in Piazza S. Giovanni.

Durante la serata saranno proiettati i documentari prodotti nei laboratori di storia e consultabili anche sul sito Ecomuseo Carat.

Si ringrazia per il supporto determinante all’intero progetto lo sponsor unico dell’iniziativa, la Banca Agricola Popolare di Ragusa che si riconferma sensibile e attenta alle operazioni culturali e formative del territorio.

