Italia Viva Ragusa ai lavori dell’Assemblea nazionale di Napoli

Una delegazione di Italia Viva della provincia di Ragusa ha partecipato ai lavori dell’assemblea nazionale di Napoli nel contesto di un bel momento di confronto in cui potere rilanciare l’attività del partito non soltanto a livello nazionale ma anche e soprattutto sul territorio. Erano presenti, oltre ai due coordinatori provinciali di Iv iblea, Marianna Buscema e Salvo Liuzzo, la consigliera comunale di Vittoria, Sara Siggia, Roberto Allegrezza di Ragusa e un gruppo molto nutrito dalla Sicilia guidato dall’on. Davide Faraone. “L’occasione – chiariscono Buscema e Liuzzo – è stata propizia non soltanto per prepararsi al meglio in vista delle prossime tornate elettorali, dalle Europee fino alle probabili provinciali, ma anche per consolidare le relazioni con i nostri parlamentari e far sì che possano esserci ricadute sul nostro territorio. E’ il caso dell’on. Maria Elena Boschi, ad esempio, che ci ha assicurato nei prossimi mesi la sua presenza in provincia. Così come l’on. Maria Chiara Gadda, impegnata, tra le altre attività, nella stesura di una legge nel settore florovivaistico e che verrà per confrontarsi con gli operatori del settore. Inoltre, saremo protagonisti in Sicilia, anche noi come coordinatori, nella scuola di formazione politica di Italia Viva, con la presenza di Matteo Renzi, appuntamento che si terrà a settembre proprio nella nostra isola”.

