Il Ragusa calcio ringrazia gli sponsor e pianifica il futuro

Un modo per chiudere la stagione con chi ha sostenuto il progetto Ragusa calcio. E per invitare a proseguire anche per il futuro con lo stesso entusiasmo. E’ questo il senso della cena che la società azzurra dell’Asd Ragusa calcio 1949 ha promosso in un noto locale cittadino con i rappresentanti delle aziende che hanno fornito il proprio supporto nel corso del campionato 2022-2023 e che si è concluso con il raggiungimento dell’agognato traguardo della salvezza. All’iniziativa era presente anche il sindaco Peppe Cassì, fresco di riconferma, e che ha speso parole di apprezzamento per l’attività svolta dalla società azzurra in un campionato di rilievo e di peso come quello nazionale di Serie D. “E’ stato un bel momento – chiariscono i dirigenti azzurri – perché ci ha consentito di ringraziare tutti i nostri partner per un sostegno che non è mai scontato nel periodo complicato come quello che stiamo vivendo. E, per questa ragione, li abbiamo voluti ringraziare concretamente e pubblicamente. E poi è anche un modo per continuare a tenere elevata l’asticella dell’attenzione in vista della programmazione della nuova stagione in cui, di certo, faremo tesoro degli errori compiuti per evitare che gli stessi si ripetano e puntare, quindi, il più possibile in alto. Si annuncia un nuovo campionato ricco di stimoli anche per la presenza di numerose società siciliane. E in questo contesto ci saremo anche noi e, per quanto possibile, cercheremo di dire la nostra”.

