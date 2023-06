Ragusa. Da progetto Unicef nasce “La Panchina della gentilezza”

“Stamattina una bimba che non arrivava al metro ha detto: «Le parole gentili sono facili da dire ma hanno un grande effetto».

È il risultato di un bellissimo progetto Unicef che ha visto classi di materna, elementare e media (almeno così si chiamavano ai miei tempi) dell’Istituto Crispi unite nel comprendere il valore della gentilezza, l’uso di parole che non feriscono ma anzi incoraggiano, che insegnano a mettersi nei panni dell’altro.

Parole, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che da oggi hanno una traccia concreta e colorata in una panchina proprio di fronte la scuola, che dice: «Sii gentile sempre perché ognuno combatte la propria battaglia»”.

