Si è insediato il nuovo sindaco di Acate, Gianfranco Fidone

Si è insediato il neo sindaco di Acate, Gianfranco Fidone. E’ stata annunciata la formazione della sua giunta con l’assegnazione delle deleghe assessoriali.

Come scrive lo stesso Fidone sui social “indossare la fascia tricolore è un sogno che si avvera. Da oggi sono ufficialmente il sindaco di Acate: è avvenuto questa mattina, in Comune, il passaggio di consegne con il mio predecessore, il dottor Di Natale”.

Ecco le deleghe:

Gianfranco Ciriacono è il vice sindaco con deleghe ai Servizi Sociali, Sviluppo Economico, Agricoltura e Gemellaggi;

Giuseppe Raffo è assessore con deleghe alla Cultura e Pubblica Istruzione e Spettacolo. In quest’ultimo settore sarà coadiuvato dal consigliere Luigi Denaro e da Giuseppe Sammatrice, organizzatore di eventi;

Cristina Cicero è assessore con deleghe allo Sport, Turismo e Marina di Acate. Cristina, però, sarà presidente del consiglio comunale e si dimetterà, una volta eletta, da assessore e le sue deleghe verranno coperte da Dafne Lantino che sarà coadiuvata, per l’azione su Marina di Acate, dall’associazione Mare 12;

Lucia Carnemolla è assessore con deleghe alla Polizia Locale, Protezione Civile, Bilancio e Tributi. Sarà supportata da Stefania Pottino e Daria Guardabasso e, per quanto concerne il Bilancio, da Giuseppe Raffo;

Daniele Gallo è assessore con deleghe all’Ambiente, Ecologia, Manutenzioni e Lavori Pubblici.