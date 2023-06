Ragusa. Il Procuratore della Repubblica D’Anna a Caltanissetta

Incarichi direttivi conferiti, dalla Quinta Commissione del CSM per due posizioni vacanti da Procuratore generale in Sicilia. L’avvocato generale della Corte d’appello di Catania, Carlo Caponcello, è stato designato a Messina, in sostituzione di Vincenzo Barbaro, mentre l’attuale procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna, lo è stato a Caltanissetta, al posto di Lia Sava. Tra gli incarichi semi direttivi la Commissione del Csm ha conferito, all’unanimità, quello di procuratore aggiunto a Palermo all’attuale procuratore di Enna, Massimo Palmeri, in sostituzione di Salvatore De Luca. Procuratore aggiunto di Busto Arsizio sarà Franco Belvisi, attualmente sostituto procuratore a Trapani. Le designazioni dovranno passare al vaglio dell’aula del plenum del Csm.

