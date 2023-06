Elezioni amministrative: analisi del voto dell’on. Assenza

“Dopo il voto delle elezioni politiche e regionali del settembre scorso, la prima prova concreta sul territorio conferma lo stesso risultato: la vittoria schiacciante del centrodestra. Ad Ancona come a Siena e Pisa, a Brindisi come a Massa. E in Sicilia va pure meglio, anche se bisognerà attendere l’esito dei ballottaggi ma, nel complesso, il risultato del primo turno nega l’idea della competitività del centrosinistra”. Il parlamentare regionale Giorgio Assenza, analizza il post elezioni.

“FDI è il primo partito in Sicilia con il 10, 87%, dato che riguarda i Comuni in cui si è votato con il sistema proporzionale e che deve tener conto della concomitante partecipazione di liste civiche e candidati afferenti al partito di Giorgia Meloni.

Sul risultato pesano l’unità, sia a livello nazionale che locale, il radicamento del centrodestra nei territori, una classe politica giovane che cresce, la capacità di attrarre consenso anche al di là dei propri confini.

E se il dato generale è netto, in realtà consolidate come Comiso arriva una valanga di consensi, con Maria Rita Schembari che vince con il 74,10%, ossia con il dato nazionale più alto, ottenuto nei Comuni in cui si è votato con il sistema proporzionale. FDI sfiora il 28%. Viene premiata dai cittadini una compagine amministrativa che ha avuto dalla sua progettualità, capacità di visione, realizzazione di opere storiche per la città, una classe dirigente che ha dimostrato con i fatti di essere punto di riferimento certo nelle difficoltà collettive. E nel quinquennio che si apre, l’impegno è di fare ancor meglio e iniziare a progettare la città dei prossimi decenni rafforzando gli assets economici storicamente strutturati e indicare le direttrici verso cui bisognerà muoversi da subito per il futuro.

A Maria Rita Schembari e agli altri Sindaci eletti in provincia di Ragusa, Monisteri a Modica, Fidone ad Acate e Cassì a Ragusa, formulo i miei migliori auguri e offro ogni forma di sostegno e collaborazione istituzionale”.

