Insabbiata ad Ispica: workshop con le classi quinte del plesso Sant’Antonio con mostra.

Si rinnova, per l’edizione 2023 dell’Insabbiata, la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica che vedrà all’opera i piccoli alunni delle classi quinte del plesso primaria Sant’Antonio. L’intervento artistico di insabbiatura è realizzato dagli alunni dentro gli spazi dell”ex Sciabica sotto la magistrale guida della professoressa Caterina Di Maria. Inoltre, sempre all’interno dell’ex Sciabica, troverete esposti i lavori grafico-artistici realizzati dagli alunni dell’interplesso primaria Sant’Antonio/San Giuseppe realizzati durante i progetti PON di Arte su Picasso – geometrie del contemporaneo. L’inaugurazione è in programma domani alle 19 e c’è tempo per visitarla fino a domenica prossima.

“Aprire la scuola al territorio, collaborare in rete con le realtà che in esso operano, migliorare l’offerta formativa, promuovere la cittadinanza attiva affinché i bambini si sentano parte di una comunità, quella cittadina, che include e supera i micro-gruppi a cui appartengono – dichiara il referente del progetto, il docente Lino Quartarone – sono obiettivi e finalità della collaborazione e sinergia con l’associazione culturale Insabbiata di Ispica”.

