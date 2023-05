Monterosso. Domenica la 21^ edizione del Memorial “Cannarella”

Tutto pronto per la 21^ edizione del Memorial “Giovanni Cannarella, manifestazione ciclistica d’interesse nazionale che si svolgerà in due giornate. In programma per sabato 27 una cronoscalata riservata alle categorie

Esordienti, Allievi, Juniores e U23 con partenza e arrivo posto nella piazza centrale della città etnea di Grammichele.

Domenica 28 si disputerà invece la gara in linea con partenza dalla cittadina di Grammichele per le tre categorie coinvolte. Gli allievi effettueranno il tracciato in tutta la sua lunghezza sino all’arrivo classico in

Piazza San Giovanni a Monterosso Almo, mentre i corridori delle categorie Juniores e U23, dopo il passaggio sotto il traguardo, dovranno effettuare ancora cinque giri del classico circuito di Monterosso Almo.

Hanno già aderito numerose società di Emilia, Toscana, Campania, Puglia e Lazio.

Si prevede un memorial ad alto livello che ha visto vincitori illustri come Nibali, Caruso e Malori. Un vero plauso per la società Gsd Almo Cycling Nial Nizzoli di Giuseppe e Salvatore D’Aquila con Auro Nizzoli che sta organizzando una giornata di ciclismo veramente speciale.

Naturalmente la società di casa punta alla vittoria: il diese Giorgio Scribano

schiererà un team juniores capitanato da Luca Brancato, già vincitore di quattro gare in questo 2023.

