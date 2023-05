Comune di Comiso potrà aderire a rottamazione dei tributi locali

“Comiso potrà aderire alla rottamazione per effetto di un apposito emendamento approvato dalle commissioni finanze e affari sociali della Camera dei deputati in sede di conversione in legge del DL 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese,VOTATO IN PARLAMENTO LO SCORSO 18 MAGGIO-spiega l’assessore Manuela Pepi.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il consiglio comunale, su proposta dell’assessore, dovrà definire tutta una serie di aspetti che vanno dal numero delle rate che il debitore potrà richiedere e la relativa scadenza di pagamento, alle modalità di accesso e ai termini per la presentazione delle istanze. Una misura fortemente voluta e su cui ho lavorato senza sosta. Immediatamente dopo l’approvazione al bilancio dello Stato che escludeva il nostro Comune dalla possibilità di aderire, mi sono attivata con tutti i mezzi possibili, attraverso l’ausilio dell’ufficio finanziario che da anni mi supporta con grande professionalità, perché si arrivasse a superare questo ostacolo. Grazie al nostro Parlamentare di riferimento, il senatore Salvo Sallemi e gli inviti rivolti attraverso l’Anci, il Governo Meloni ha lavorato perché si giungesse a questa soluzione ed io sono orgogliosa di chiudere questo mio primo mandato, dando alla città una misura così importante che sono certa darà respiro a famiglie e imprese. Naturalmente – conclude Manuela Pepi- potranno aderire alla rottamazione anche coloro i quali hanno già rateizzato i tributi pregressi con Area srl”.

Comiso 25 maggio 2023

