Vittoria. Educativa domiciliare e territoriale. Sostegno scolastico ed extrascolastico

Il Comune di Vittoria, Ente capofila del Distretto Socio Sanitario 43, in risposta ai bisogni rilevati sul territorio intende:

-promuovere opportunità di accesso ai servizi e alle risorse educative a bambini e adolescenti appartenenti a contesti famigliari svantaggiati e in condizione di precarietà economica;

-garantire un’offerta educativa rispondente e funzionale ai bisogni educativi e sociali necessari alla promozione dello sviluppo armonico della personalità del minore;

-sostenere e potenziare le dinamiche socio-educative con il gruppo dei pari in contesti scolastici ed extrascolastici (centri di aggregazione, associazioni territoriali, parrocchie, centri sportivi-ricreativi e del tempo libero.);

– orientare il nucleo famigliare alla fruizione dei servizi e delle risorse territoriali;

-realizzare interventi di affiancamento al minore e al suo nucleo famigliare per superare eventuali ostacoli che possono alimentare fenomeni di emarginazione sociale:

-implementare azioni e strategie per contestualizzare e rendere funzionale il piano di intervento di inclusione sociale sia del minore che dell’intero nucleo familiare.

A tal fine è pubblicato nel sito del Comune di Vittoria l’Avviso Pubblico (al quale si rimanda) con il quale si invitano gli Enti del Terzo Settore a presentare istanza di iscrizione all’albo di accreditamento al fine di implementare la filiera dei soggetti erogatori dei seguenti servizi educativi e di contrasto alla povertà educativa e sostegno alla capacità genitoriale:

– Educativa domiciliare e territoriale rivolta ai minori appartenenti a nuclei famigliari che hanno sottoscritto il patto per l’inclusione ovvero un progetto personalizzato nell’ambito del PON inclusione Avviso 3/2016;

– Sostegno scolastico ed extrascolastico rivolto ai minori appartenenti a nuclei famigliari che hanno sottoscritto il patto per l’inclusione ovvero un progetto personalizzato nell’ambito del PON Inclusione Avviso 3/2016;

– Rafforzamento degli interventi di inclusione in famiglie con minori Disabili nel nucleo familiare. Educativa domiciliare attraverso Doti educative da erogare alle famiglie che hanno firmato il progetto personalizzato o il patto di inclusione e hanno un minore disabile all’interno del nucleo familiare.

– Sostegno scolastico ed extrascolastico per i minori appartenenti ai nuclei famigliari che hanno sottoscritto un patto per l’inclusione ovvero un

progetto personalizzato nell’ambito del PON Inclusione Avviso 1/2019 PaIS.

Il servizio si rivolge ai minori compresi nella fascia d’età 0 –18 anni, che presentano problemi di disadattamento scolastico, marginalità sociale, disturbi del comportamento, a rischio di inadempienza/dispersione scolastica e che appartengono a nuclei famigliari presi in carico dai servizi sociali e per i quali è stato redatto un progetto personalizzato o un patto per l’inclusione o perché destinatari di misure di sostegno al reddito, ovvero segnalati dall’autorità giudiziaria.

Inizia un percorso necessario per migliorare il livello delle prestazioni in favore di nuclei familiari mediante interventi mirati sui minori e sulle famiglie anche integrati con altri servizi educativi e di sostegno alla famiglia.

