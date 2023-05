Ispica. Festa per la giornata conclusiva del progetto di ippoterapia “Al Galoppo” promosso dall’Istituto “Da Vinci”

Si è tenuta ieri mattina la giornata conclusiva del progetto di ippoterapia “Al Galoppo” promosso dall’I.C “Leonardo da Vinci” e voluto fortemente dalle insegnanti Martino Maria e Micieli Marianna che ne hanno curato ogni aspetto. La realizzazione del progetto, pensato per gli alunni con disabilità dell’Istituto, è stata possibile grazie a sponsor privati (Cannizzaro Home Design, Agriblea, Colle d’Oro, Fonte Verde, Edil Forniture, Agrifarm, Bar Bruno, Tecnotir Srl Officina Meccanica, Blanco Srl Bus Operator, AB Forniture Pozzallo, Steel Company Pozzallo, Farmacia Losi Dott. Luigi Pozzallo, Pasticceria Garaffa) e alla raccolta fondi messa in atto lo scorso febbraio con “La partita del cuore”, momento in cui gli alunni dell’Istituto si sono cimentati in un torneo di calcio a 5 coniugando sport e solidarietà. Il progetto, che ha preso il via nel mese di aprile, è nato con lo scopo di dare la possibilità agli alunni con disabilità di seguire un percorso che li aiuti a sviluppare le competenze a livello psicomotorio, a livello cognitivo, a livello relazionale. Presso il maneggio “Il Tempio” gli alunni, sotto la guida degli insegnanti e degli operatori specializzati, hanno avuto modo di sperimentare un approccio iniziale al cavallo e al suo ambiente prima a terra (stalla, fienile, maneggio) poi sul cavallo, con accompagnamento. Le attività hanno previsto anche momenti didattici con disegni e produzioni. Tutti gli alunni si sono mostrati particolarmente contenti ed emozionati per questa esperienza che, per molti di loro, era la prima. Ieri, nella giornata conclusiva, alla quale hanno partecipato anche i genitori e gli sponsor, è avvenuta la consegna degli attestati accompagnata da una grande festa con torta e momenti felici. A portare i saluti del Dirigente Scolastico la Vicaria Josè Tringali che si è complimentata con gli organizzatori e con tutto il personale docente che ha accompagnato gli alunni in questa esperienza fortemente educativa.

“Il progetto “Al Galoppo” – dichiarano le insegnanti Martino e Micieli – è stata una grande occasione per i nostri ragazzi per vivere dei momenti socio-educativi e ludico-sportivi importanti. Ringraziamo per la buona riuscita del progetto il Dirigente Scolastico Rosaria Maltese e il suo Reggente Alberto Moltisanti, il corpo docenti e in particolare gli insegnati Marinella Sacchetta e Orazio Monaco che si sono tanto prodigati nell’organizzazione e nella logistica, in occasione della “Partita del cuore”, evento che ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari”.

Salva