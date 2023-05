Vittoria. Tirocinio, la Giunta approva convenzione con l’Istituto “Fermi”

Convenzione tra il Comune di e l’Istituto superiore “E. Fermi” di Vittoria per la realizzazione di un progetto di tirocinio /stage formativo rivolto agli studenti. L’istituto ha chiesto la disponibilità all’Ente di approvare lo schema di convenzione per permettere agli studenti di fare formazione presso gli uffici amministrativi del Comune. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto al fine di agevolare le scelte professionali per ampliare la conoscenza del mondo del lavoro nell’ambito dei processi formativi. La convenzione avrà la durata di un anno.

