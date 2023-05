Modica. Presentato il libro di Pisana sul poeta Lauretta

Lo scorso sabato presso la Fondazione Grimaldi di Modica è stato presentato il libro di Domenico Pisana “Carmelo Lauretta. Figlio illustre di Comiso”. Poesia, narrativa epistole. Presenti i componenti, gli amici e simpatizzanti del Caffè Letterario Quasimodo, l’evento è stato moderato da Silvana Blandino, mentre il Presidente della Fondazione Grimaldi, Salvatore Campanella, ha dato una testimonianza sui rapporti intercorsi nel tempo con Lauretta, essendo stato anche suo parente ed avendo avuto una conoscenza personale dell’illustre poeta comisano.

A soffermarsi sul libro è stato Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo, che ha illustrato in modo dettagliato le coordinate motivazionali dell’opera di Pisana sottolineandone il “sentimento devozionale” che lo connota in tutte le fasi critiche e proiezioni epistolari, e puntualizzando, attraverso rilievi esegetici di alcune opere di Lauretta analizzate nel volume, il leit motiv della produzione laurettiana. Gianni Battaglia, attore e regista ragusano ha coinvolto il pubblico presente con una appassionata lettura di poesie e lettere del volume.

“Questo libro – ha affermato al termine della serata Domenico Pisana – vuole essere una testimonianza di amicizia e di gratitudine nei riguardi di Lauretta, che è stato, insieme al poeta modicano Saverio Saluzzi, il mio padre letterario. La mia prima raccolta, pubblicata nel 1985, porta il titolo ‘Nella sognante casa delle Muse’. Ebbene debbo a Lauretta l’entrata in questa entusiasmante casa dove opero da 38 anni. Il poeta Carmelo Lauretta – ha concluso Pisana – è stato tradotto in greco, sloveno, francese tedesco, giapponese e russo, è stato anche vice sindaco di Comiso ed ha collaborato al Vocabolario Siciliano di Giorgio Piccitto, a cura del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, ai periodici Giornale di poesia siciliana di Palermo, Arte e folklore di Sicilia di Catania, ed altri giornali nazionali e locali”.



