Come arredare il giardino: consigli pratici da seguire per uno spazio perfetto

Certo, il giardino è un surplus della casa che permette di stare all’aperto per godersi le belle giornate di sole. Tuttavia, non basta avere uno spazio verde, grande o piccolo che sia, per raggiungere questo obiettivo. Ci vuole un arredo adeguato a ottenere un ambiente perfetto da sfruttare durante la bella stagione. Ecco allora alcuni consigli pratici e utili per arredare la zona del giardino.

Considerare l’utilizzo

Nel momento in cui si desidera arredare in maniera corretta uno spazio esterno, occorre definire anzitutto quali sono le diverse necessità. L’ambiente va organizzato in base al tipo di destinazione che si desidera dare perciò occorre definire ogni angolo evitando che tutto lo spazio sia un guazzabuglio senza senso. Per creare, ad esempio, un angolo relax, ci vogliono poltrone e sdraio da giardino di vari modelli molto comode dove leggere, sonnecchiare, prendere il sole e stare con amici o parenti all’aria aperta. Se invece se desidera mangiare all’aperto occorrerà quindi un tavolo da pranzo e delle sedie, preferibilmente con un sistema per ombreggiare come può esser un grande gazebo con tenda da sole che si apre e chiude in base alle preferenze e alle condizioni meteo.

Usare uno stile coerente

Nel momento in cui si arreda e non ho giardino è bene utilizzare sempre uno stile coerente. Potrebbe sembrare facile a dirsi ma diventa molto difficile nella realtà dei fatti. Un primissimo consiglio è quello di utilizzare sempre lo stesso materiale per gli arredi del giardino che saranno quindi in plastica, in ferro, in legno o in rattan sintetico. Generalmente, sono questi gli elementi che vanno di più all’esterno perché in grado di durare a lungo e resistere.

Un altro modo per legare gli elementi dell’arredamento esterno è quello di utilizzare il colore. Vanno quindi scelti tutti nella stessa tonalità se non dovessero far parte proprio della stessa collezione poiché le tinte aiutano a legare una sorta di filo rosso. Infine, quando si vuole creare un ambiente coerente e curato nel dettaglio anche all’esterno dell’abitazione, i tessili di sì vengono sempre in aiuto. Cuscini, coperte, asciugamani, plaid per l’esterno sono quello che servono per legare i diversi elementi ma sempre senza preoccuparsi delle intemperie poiché quelli destinati all’esterno sono realizzati in tessuto idrorepellente.

Delimitare le zone

Per delimitare le zone all’interno del giardino, esistono diversi stratagemmi che si possono adottare. Per iniziare, piastre e pietre per creare un selciato e un fondo rispetto al prato sono un ottimo punto di inizio. Allo stesso modo, si possono creare delle zone differenti utilizzando piante e piccoli arbusti che servono per modulare lo spazio.

È possibile anche pensare a delle staccionate che sono particolarmente indicate per chiudere uno spazio del giardino dedicato, ad esempio, all’orto. Infine, esistono anche delle pavimentazioni da esterno molto belle e pratiche realizzate sia in pastorelle ma addirittura in legno che è perfetto soprattutto attorno alla zona della piscina.

Salva