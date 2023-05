Rissa a Santa Croce Camerina: denunciati gli autori

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, a conclusione di articolata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria quattro uomini di origine tunisina per essersi resi protagonisti di una rissa. Lo scorso sabato i quattro, un quarantacinquenne, due ventisettenni, un ventitreenne, mentre si trovavano a Santa Croce, tra via Caucana e via Roma, iniziavano a litigare colpendosi a vicenda con calci e pugni. Le ragioni della rissa sono da ricondurre a futili motivi, ma pare da quanto ricostruito dai militari, grazie a dei filmati raccolti da persone che si trovavano sul posto che ritraevano l’intera vicenda, che l’inizio dei violenti scontri fosse stato determinato dal lancio di una bottiglia di vetro. All’arrivo delle forze dell’ordine i responsabili si erano già allontanati dal luogo della rissa, tuttavia, l’intervento aveva permesso di raccogliere validi elementi di prova che hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la dinamica e identificare i quattro responsabili, che per tali ragioni venivano denunciati per il reato di rissa.

