Repubblica Dominicana sott’acqua per le forti piogge

Il Centro operativo d’emergenza (COE) della Repubblica Dominicana ha riferito questo che le province che sono in allerta meteo per le piogge cadute in questi giorni sono aumentate a 24. L’ente, attraverso una pubblicazione, ha indicato che “salgono a 13 le province in allerta gialla e 11 in verde per possibili esondazioni di fiumi, torrenti , nonché per esondazioni improvvise urbane, per gli effetti di un depressione che continuerà a generare nubi e acquazzoni improvvisi”. Tra le province in allerta gialla, il COE segnala Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, Monsignor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elias Pina, Santo Domingo e il Distretto Nazionale. In egual maniera le province di Monte Plata, Dajabón, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillat, San Pedro de Macorís, San Juan, Hato Mayor, Azua, El Seibo e Samaná sono in allerta verde. Il COE “raccomanda alle persone di astenersi dall’attraversare fiumi, torrenti e forre che hanno elevati volumi d’acqua nelle province in allerta”. L’Ufficio meteorologico nazionale (Onamet) ha dichiarato che “la depressione a vari livelli della troposfera continuerà a interessare il Paese durante il fine settimana, generando acquazzoni da moderati a intensi con tempeste e raffiche di vento su quasi tutto il territorio nazionale”.

Salva